Diyarbakır'da gece kulübünde yangın çıktı
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Diyarbakır'da gece kulübünde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir gece kulübünde çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Hurda atölyesinde çıkan yangında 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir gece kulübünde çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında gece kulübü kullanılamaz hale gelirken, yangının bitişikteki lastikçiye sıçramaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Karacalar Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, yangında can kaybının olmadığı belirtildi. Gece kulübü kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeni itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonucu belirleneceği öğrenildi.

Olay yerinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının bitişikteki lastikçiye sıçramadan söndürülmesi büyük bir facianın önüne geçildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Diyarbakır'da gece kulübünde yangın çıktı
Diyarbakır'da gece kulübünde yangın çıktı
Diyarbakır'da gece kulübünde yangın çıktı
Diyarbakır'da gece kulübünde yangın çıktı
Diyarbakır'da gece kulübünde yangın çıktı
Diyarbakır'da gece kulübünde yangın çıktı
Diyarbakır'da gece kulübünde yangın çıktı
Diyarbakır'da gece kulübünde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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