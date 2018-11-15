Gece Kulübünde Sahneye Çıkan Genç, Kız Arkadaşına Evlilik Teklif Etti

Ankara dün gece bir evlenme teklifine şahitlik etti. Ankara'nın gözde eğlence mekanlarından birinde sahneyi genç şarkıcı Emircan'dan alan genç, kız arkadaşına evlenme teklif etti.

"AYRILDIK, BARIŞTIK, LAF SOKTUK BİRBİRİMİZE"

Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde, mikrofonu eline alan genç evlilik teklifini "Emircan'ın şarkısıyla başlangıç yaptım, ayrıldık, barıştık, laf soktuk birbirimize hep Emircan'ın şarkılarıyla oldu bunlar, en sonunda evlenme teklif etmek istiyorum" sözleriyle etti.

ALKIŞLAR ARASINDA "EVET" CEVABI VERDİ

Genç kız, orada bulunup bu ana şahit olanların alkışları arasında "evet" cevabı verdi.