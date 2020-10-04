Gece kulübünde kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı
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Gece kulübünde kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı

04.10.2020 18:02 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:05
Gece kulübünde kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı

BURSA'da, bir gece kulübüne düzenlenen baskında kaçak çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 7 kadın, gözaltına alındı.

BURSA'da, bir gece kulübüne düzenlenen baskında kaçak çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 7 kadın, gözaltına alındı. 7 kadın, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, işletme sahibi Y.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir gece kulübünde yabancı uyruklu kadınların kaçak olarak çalıştığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine ekipler, gece kulübüne cuma günü gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskında, gece kulübünde kaçak olarak çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 7 kadın, gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan yabancı uyruklu kadınlar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İşletme sahibi Y.Ü. hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Gece kulübünde kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı
Gece kulübünde kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı
Gece kulübünde kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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