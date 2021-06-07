Gece kulübünde iş çıkışı 3 kadına kurşun yağdıran sanığa ceza yağdı: 87 yıl 11 ay hapis ve bin 320 TL para cezası
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Gece kulübünde iş çıkışı 3 kadına kurşun yağdıran sanığa ceza yağdı: 87 yıl 11 ay hapis ve bin 320 TL para cezası

Gece kulübünde iş çıkışı 3 kadına kurşun yağdıran sanığa ceza yağdı: 87 yıl 11 ay hapis ve bin 320 TL para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gece kulübünde çalışan 3 kadının üzerine kurşun yağdıran ve yabancı uyruklu 1 kadının ölümüne sebep olmakla yargılanan sanığa ceza yağdı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gece kulübünde çalışan 3 kadının üzerine kurşun yağdıran ve yabancı uyruklu 1 kadının ölümüne sebep olmakla yargılanan sanığa ceza yağdı. Katil zanlısına toplamda 87 yıl 11 ay hapis ve bin 320 TL para cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık G.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öte yandan sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı bir önceki verdiği mütalaayı tekrarlayarak, tutuklu sanık G.K. hakkında 1 kişiyi 'kasten öldürme', 7 kişiyi 'kasten kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silah ve mermilerini bulundurmak' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma veren sanık G.K. suçu işlemediğini öne sürerek, "beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık G.K.ye 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 7 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 60 yıl 10 ay hapis ve 'ruhsatsız silah ve mermilerini bulundurma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve bin 320 TL para cezası verdi.

Olay

30 Ocak 2020'de Sarıoğlan ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabaha karşı iş yerinden çıkan A.A. (37), Y.Ö. (28) ve yabancı uyruklu I.K. (38), evlerine gitmek için bindikleri araca G.K. tarafından açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılan yabancı uyruklu I.K., yapılan bütün müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralı olan iki kadında tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından yakalanan olayın şüphelisi G.K. ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAYSERİ

Gece kulübünde iş çıkışı 3 kadına kurşun yağdıran sanığa ceza yağdı: 87 yıl 11 ay hapis ve bin 320 TL para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gece kulübünde iş çıkışı 3 kadına kurşun yağdıran sanığa ceza yağdı: 87 yıl 11 ay hapis ve bin 320 TL para cezası - Haberler
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