Gece kulübünde başlayan 'laf atma' kavgasında tabancayla öldürüldü (2)
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Gece kulübünde başlayan 'laf atma' kavgasında tabancayla öldürüldü (2)

Gece kulübünde başlayan 'laf atma' kavgasında tabancayla öldürüldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAAntalya'da, Tarık Arslan'ın gece kulübünde tartıştığı kimliği belirsiz kişilerce 2 saat sonra dışarıda çıkan kavgada tabancayla öldürülmesinin ardından 2 şüpheli, gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Antalya'da, Tarık Arslan'ın gece kulübünde tartıştığı kimliği belirsiz kişilerce 2 saat sonra dışarıda çıkan kavgada tabancayla öldürülmesinin ardından 2 şüpheli, gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan şüphelilerin, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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