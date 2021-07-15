Gece kulübünde başlayan 'laf atma' kavgasında tabancayla öldürüldü (2)
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAAntalya'da, Tarık Arslan'ın gece kulübünde tartıştığı kimliği belirsiz kişilerce 2 saat sonra dışarıda çıkan kavgada tabancayla öldürülmesinin ardından 2 şüpheli, gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Antalya'da, Tarık Arslan'ın gece kulübünde tartıştığı kimliği belirsiz kişilerce 2 saat sonra dışarıda çıkan kavgada tabancayla öldürülmesinin ardından 2 şüpheli, gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan şüphelilerin, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları