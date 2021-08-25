Gece kulübü önündeki cinayette 1 gözaltı daha (3)
2 TUTUKLAMAİzmir'in Çeşme ilçesindeki gece kulübünün önünde, Alpay Kalyon'u bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Faruk Baştosun (28) 'Kasten adam öldürme' suçundan, Maşallah Türkmen (32) ise 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
2 TUTUKLAMA
İzmir'in Çeşme ilçesindeki gece kulübünün önünde, Alpay Kalyon'u bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Faruk Baştosun (28) 'Kasten adam öldürme' suçundan, Maşallah Türkmen (32) ise 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. H.N. ise serbest bırakıldı.
Davut CAN/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can