: Gece kulübü önünde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

02.02.2020 05:31 | Son Güncelleme: 02.02.2020 05:34

Beyoğlu'nda bir gece kulübünün önünde bekleyen Umut T. ve beraberindekilerin olduğu grup silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Umut T. ağır yaralanırken olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Bir gece kulübünün önünde bekleyen gruba yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Olaya karışan 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Meşrutiyet Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önünde 03: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki gece kulübünün önünde bekleyen Umut T. ve beraberindekilerin üzerine ateş açıldı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI 4 GÖZALTI

Açılan ateş sonucunda Umut T. yaralanarak yere düşerken yanına yaklaşan saldırganlar yaralı Umut T.'ye yerde yatarken de ateş etmeye devam etti. Olayın ardından saldırganlar kaçarken vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan durumu ağır olan Umut T. ambulansa alınarak Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay sonrasında çalışma yapan polis ekipleri kısa sürede olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken polis uzun süre olay yerinde inceleme yaptı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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