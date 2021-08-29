Gece kartalları uyuşturucuya geçit vermedi
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Gece kartalları uyuşturucuya geçit vermedi

Gece kartalları uyuşturucuya geçit vermedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece kartalları olarak bilinen Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri şüphelenerek durdurdukları bir otomobildeki şahsın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece kartalları olarak bilinen Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri şüphelenerek durdurdukları bir otomobildeki şahsın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Endüstri Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin şüpheleberek bir otomobili durdurmak istediği sırada otomobilden inen bir şahıs koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahsın yapılan kimlik sorgulamasında S.A. olduğu anlaşılırken üst aramasında da uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahsın kaçma esnasında yere attığı 50 gram metamfetamin maddesi de gece kartallarının gözünden kaçmadı. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile birlikte Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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