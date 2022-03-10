Gece kartalları şüphesinde haklı çıktı yarı otomatik tüfek ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gece kartalları şüphesinde haklı çıktı yarı otomatik tüfek ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Gece kartalları şüphesinde haklı çıktı yarı otomatik tüfek ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bisikletli şahıstan yarı otomatik tüfek ele geçirildi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bisikletli şahıstan yarı otomatik tüfek ele geçirildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 183 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istedikleri F.T. bisikletliyle kaçmaya başlamadı. Şüpheli şahıs ile bekçiler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Bekçiler şüpheli şahsı bisikletiyle beraber yakaladı. Şahsın bisikletinin arka kısmındaki selenin içerisinde beze sarılı yarı otomatik tüfek ele geçirildi. Şüpheli şahıs karakola götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı.

(Ali Soydemir/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title