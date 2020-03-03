Gece Kartalları Şişli ve Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu

03.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:09

GECE Kartalları Şişli'de 5 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin, Bağcılar'da da bir kadının ihbarı üzerine silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığı belirtilen eve yapılan baskında 7 tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi.

Şişli'de Gece Kartalları olarak bilinen Mahalle bekçileri Meşrutiyet Mahallesi'nde devriye gezerken şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu. Taksinin müşteri koltuğunda oturan kişi araç durur durmaz kapıyı açarak kaçmaya başladı. Bekçilerin yaklaşık 100 metre kovalaması sonucu İran uyruklu Resul Golian yakalanarak gözaltına alındı. Durdurulan takside yapılan aramada ön yolcu koltuğunda bulunan sırt çantasının içinden 1'er kilo halinde 5 poşet toplamda 5 kilo Metamfetamin tabir edilen sentetik uyuşturucu ve şüphelinin üstünden uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 50 lira ile 30 Euro ele geçirildi. İranlı Resul Golian gözaltına alınırken taksi sürücüsü H.Y ifadesi için polis merkezine götürüldü.

BİR KADIN İHBAR ETTİ, SİLAH VE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPILAN EVE BASKIN YAPILDIBağcılar'da da devriye gezen Gece Bekçilerinin yanına gelen bir kadın, Sancaktepe Mahallesi 897 sokakta bulunan bir evde Fatih B.'nin silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını söyledi. Durum nöbetçi savcıya bildirilerek arama, el koyma izni istendi. Nöbetçi savcıdan alınan izinle harekete geçen 5 ekip ihbar edilen adrese baskın yaptı. Bekçileri karşısında gören Fatih B. üstündeki tabancayı yere atarak teslim oldu. Evde yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, tabanca mermileri, 48.3 gram metamfetamin tabir edilen uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 adet kamera izleme cihazı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 390 lira para ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonları ele geçirildi. Fatih B. ve yanında bulunan Hüseyin K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA