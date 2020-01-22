: 'Gece kartalları'nın duyarlı davranışları kamerada

22.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:35

Gaziosmanpaşa'da, manav reyonundan uçan örtüyü fark eden 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler, tekrar meyve ve sebzelerin üzerini örttüler. Sultangazi'de ise park halindeki bir aracın alev aldığını gören bekçiler, yangına müdahale ederek söndürdü.

RÜZGAR UÇURDU, BEKÇİLER ÖRTTÜ

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, geçen Perşembe günü saat 00.00 sıralarında Küçükköy Mahallesi'nde devriye attıkları esnada bir marketin dışarıda bulunan manav reyonunda örtünün uçtuğunu fark ettiler. Şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan örtüyü alan bekçiler, tekrar meyvelerini üzerini örttü. Örtü tekrar uçmasın diye de üzerine tahta parçası bıraktılar. Sabah güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi duyarlı davranışlarından dolayı bekçilere ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

ALEV ALAN ARACA MÜDAHALE ETTİLER

Sultançiftliği Mahallesi 19. Sokak'ta devriye atan bekçiler park halindeki bir aracın bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladığını gördü. Çevrede bulunan bir işyerinden yangın söndürme tüpünü alarak yangına müdahale eden bekçiler, kısa sürede yangını söndürdü.

Kaynak: DHA

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