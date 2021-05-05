Gece Kartalları'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
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Gece Kartalları'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Gece Kartalları'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gece Kartalları adlı ekip, temin ettikleri eşya ve parayı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gece Kartalları adlı ekip, temin ettikleri eşya ve parayı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve 2018 yılında göreve başlayan Gece Kartalları adlı ekip, Ramazan ayında da yardıma ihtiyacı olan ailelere ulaştı. Belirlenen ihtiyaç sahibi aileler ulaşan Gece Kartalları, onlar için erzak kolileri hazırladı. Önceki gün bir araya gelen Gece Kartalları önceden belirlenen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip hayır dualarını aldı. Gece Kartalları ziyaret ettikleri aileler temin ettikleri parayı ve eşyayı teslim etti.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in "İyilik bulaşıcıdır" sözünü benimseyen Gece Kartalları, amaçlarını kendi çevreleri ile de paylaşınca büyük destek gördü. Yardımlarını esirgemeyen vatandaşlar bazı ailelerin elektrik, su faturaları ve kira borcunu öderken bazıları ise ihtiyacı olan ailelerin buzdolabı, koltuk takımı gibi ihtiyaçlarını karşıladı. - İSTANBUL

Gece Kartalları'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Gece Kartalları'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Gece Kartalları'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Gece Kartalları'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Gece Kartalları'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Gece Kartalları'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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