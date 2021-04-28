GECE KARTALI HIRSIZI BÖYLE ENSELEDİ
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GECE KARTALI HIRSIZI BÖYLE ENSELEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda görev dönüşü evine giden bekçi, motosiklet çalan şüpheliyi kovalamaca sonucu ensesinden yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

Zeytinburnu'nda görev dönüşü evine giden bekçi, motosiklet çalan şüpheliyi kovalamaca sonucu ensesinden yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Bu kovalamaca ve hırsızın yakalanma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Gökalp Mahallesi 451 Sokak'ta geçtiğimiz haftalarda sabah saatlerinde meydana geldi. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gece Kartalı olarak bilinen bekçi mesaisinin tamamladıktan sonra Zeytinburnu'ndaki evine doğru yola çıktı. Sokağa girdiğinde motosikleti sürükleyerek götüren bir kişi fark etti. Bekçi, şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan şüpheli ile bekçi arasından ara sokaklarda kovalamaca başladı.

Bekçi, bir süre sonra şüpheliyi ensesinden tutup yere yatırdı. Bu kovalamaca anı ve hırsızlık şüphelisinin ensesinden yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri motosikleti sahibine teslim ederken şüpheli polis merkezine götürüldü.

GECE KARTALI HIRSIZI BÖYLE ENSELEDİ
GECE KARTALI HIRSIZI BÖYLE ENSELEDİ
GECE KARTALI HIRSIZI BÖYLE ENSELEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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