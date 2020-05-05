Gece gündüz çalışan ekiplere tatlı dopingi
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Gece gündüz çalışan ekiplere tatlı dopingi

Gece gündüz çalışan ekiplere tatlı dopingi
05.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:07

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (COVID-19) nedeniyle sakinlik kazanan kentin alt yapı ve üst yapı çalışmalarına gece gündüz yoğun mesai harcarken, Fatma Şahin de örnek bir davranış sergileyerek İnönü Caddesi'nde yol yenileme çalışması için ter döken ekiplere tatlı ikram etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (COVID-19) nedeniyle sakinlik kazanan kentin alt yapı ve üst yapı çalışmalarına gece gündüz yoğun mesai harcarken, Fatma Şahin de örnek bir davranış sergileyerek İnönü Caddesi'nde yol yenileme çalışması için ter döken ekiplere tatlı ikram etti.

Korona virüs dünyadaki salgın tehdidini sürdürürken enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla alınan koruyucu önleyici tedbirler birçok ülkede sosyal izolasyonu zorunlu kılarak şehirlerin sakinleşmesine neden oldu. Bu doğrultudan hareketle kente yeni bir görünüm kazandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, mesaisini akşam saatlerinde de sürdürdü. Gerek yol genişletme ve yol yenileme gerekse de ulaşım ağında yapılması planlanan çalışma programı salgın sürecinde öne çekilerek şehrin araç trafiğinin yoğun olmadığı bu dönem fırsata çevrildi. İnönü Caddesi'nde çalışmaları yerinde takip eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise akşam saatlerinde ziyaret ettiği çalışanlara tatlı ikram ederek, son durum hakkında bilgi aldı.

"Krizi fırsata dönüştürdük"

İnönü Caddesi'nde açıklamada bulunan Şahin, şu anda korona virüsle büyük bir mücadele içinde olduklarını belirterek, "Gaziantep şu an düşük risk grubunda ilerliyor. Hedefimiz bayramda vatandaşlarımızla birlikte çifte bayram yapmak. Diğer yandan salgın krizinin bize sağladığı fırsatlar da var. İnönü Caddesi Gaziantep'in can damarı konumundadır. Kapatılan bu bölgede çok önemli alt yapı ve üst yapı çalışmaları mevcut. Krizi fırsata dönüştürdük. Şehirde acil bir şekilde giderilmesi gereken bir takım sorunlarımız mevcuttu. Salgın sürecinde hızlı bir şekilde problemlerimizi ortadan kaldırıyoruz. Geceleyin mesaisine devam eden çalışma arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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