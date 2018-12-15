HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime ilişkin, "Oturmak yok, rehavete kapılmak yok, gece gündüz çalışacağız." dedi.

Buldan, yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Hakkari'deki parti binasında düzenlenen programda, belediye başkan adaylarının açıklanması konusunda bir beklenti olduğunu belirtti.

Hakkari'de seçim çalışmasının startını verdiklerini anlatan Buldan, "Biliyorum Hakkari'de 'adaylarımız ne zaman açıklanacak, kimler aday olacak' diye bir beklenti var. Ancak şunu ifade etmek isterim ki sonuçta iki arkadaşımız belediye eş başkanları olacak. Biri kadın, biri erkek olacak. Oturmak yok, rehavete kapılmak yok, gece gündüz çalışacağız. 31 Mart tarihi bir referandum havasında geçecek." diye konuştu.

Buldan, konuşmasını tamamlamasının ardından partililerle bir süre sohbet etti.