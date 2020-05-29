Gece evinin önüne gelen genci öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
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Gece evinin önüne gelen genci öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

- Gece evinin önüne gelen genci öldüren şahıs adliyeye sevk edildi Samsun'da gece evinin önüne gelerek tabancayla havaya ateş açıp kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği genci öldüren şahıs polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

29.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:10

- Gece evinin önüne gelen genci öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da gece evinin önüne gelerek tabancayla havaya ateş açıp kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği genci öldüren şahıs polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Erdoğan (19), aralarında husumet bulunan Ali G.'nin evinin önüne giderek tabancayla bir el havaya ateş açıp hakaret ederek onu dışarı çağırdı. Bu sırada Ali G. pompalı tüfekle Orhan Erdoğan'a 4 el ateş etti. Sırtından vurulan Orhan Erdoğan 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Erdoğan saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakent Yeni Mahalle'de saklandığı evde yangın merdivenlerinden kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. Ali G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan Ali G., geniş güvenlik önlemleri altında Samsun Adliyesine sevk edildi.

Gece evinin önüne gelen genci öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

Manşet

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