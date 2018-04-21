Gece Evini Basıp Tecavüz Etmeye Çalışan Eski Kocasının Cinsel Organını Kesti

Rusya'nın Vasilyevo köyünde yaşayan 47 yaşındaki Lira Plaksina, gece sarhoş bir şekilde eve gelip kendisiyle zorla ilişkiye girmeye çalışan 44 yaşındaki eski kocasının cinsel organını mutfaktan aldığı bıçakla kesti.

CİNSEL İLİŞKİ İÇİN ZORLADI

Mahkemeye çıkarılan kadın, eski kocasının geç saatlerde evine girip kendisine şiddet uygulayarak cinsel ilişkiye girmek için zorladığını kendisini savunmak için kocasının penisini kestiğini söyledi.

UYURKEN KESMİŞ

Mahkeme ise polisin yaptığı soruşturmada kadının eski kocasının cinsel organını kavga esnasında değil, adamın uyuduğu sırada cinsel organını kestiğini belirtti.

"PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ

Dört yıl hapis cezası alan kadın, fotoğrafını çeken gazetecilere eli ile öpücük işareti yaparak yaptığından pişman olmadığını söyledi.