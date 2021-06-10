Gece bıçaklanan genç, sabah hayatını kaybetti
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Gece bıçaklanan genç, sabah hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Haberler | 3. Sayfa

- Gece bıçaklanan genç, sabah hayatını kaybetti Gaziantep'te, tartıştığı kişi tarafından gece saatlerinde bıçaklanan 20 yaşındaki genç, sabah erken saatlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Gece bıçaklanan genç, sabah hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, tartıştığı kişi tarafından gece saatlerinde bıçaklanan 20 yaşındaki genç, sabah erken saatlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için ise geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, gece geç saatlerde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesin'de yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, ismi öğrenilemeyen bir şahıs elindeki bıçağı 20 yaşındaki Yunus K.'nin vücudunun çeşitli yerlerine sapladı.

Ağır yaralandı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gece boyunca yaşam savaşı veren genç, sabah erken saatlerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yunus K.'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için ise geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Gece bıçaklanan genç, sabah hayatını kaybetti
Gece bıçaklanan genç, sabah hayatını kaybetti
Gece bıçaklanan genç, sabah hayatını kaybetti
Gece bıçaklanan genç, sabah hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

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