Gece avlanırken ekiplere avlandılar
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Gece avlanırken ekiplere avlandılar

01.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:07
Gece avlanırken ekiplere avlandılar

Sivas'ın Kangal ilçesinde gece avlanan 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde gece avlanan 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü ekipleri, kaç avcılara göz açtırmıyor. İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yasal olmayan yollarla avlanan avcılara geçit vermiyor. Ekipler, geçtiğimiz günlerde Kangal ilçesinde 3 kişiye gece avlanmaktan yasal işlem yaptı. Öte yandan 1 adet yarı otomatik tüfeğe ve 1 adet el fenerine de el konuldu. - SİVAS

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Gece avlanırken ekiplere avlandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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