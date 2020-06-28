Gece avlanan şahsa işlem yapıldı
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Ekiplerince gece yapılan kontrol ve denetim çalışmalarında bir kişinin silahla avcılık yaptığı tespit edildi.
28.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:01
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Ekiplerince gece yapılan kontrol ve denetim çalışmalarında bir kişinin silahla avcılık yaptığı tespit edildi. Yakalanan şahıs hakkında belgesiz ve gece avcılığı yapmaktan işlem yapıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA