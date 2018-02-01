Gece Atılan İkinci Roket Bulundu

Gece atılan ikinci roket bulundu

KİLİS - Kilis'e PKK-PYD terör örgütü tarafından gece saatlerinde atılan ve bir evin duvarına isabet eden roket sabah fark edilirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK-PYD tarafından 02.30 sıralarında Kilis kent merkezine bir roket atıldı. Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir evin duvarına isabet eden roket sabah saatlerinde fark edildi. Mahalle sakinleri gece 02.30 sıralarında bir patlama sesi duyduklarını, dışarı çıkıp baktıklarını bir şey göremediklerini ifade ettiler. Günün aydınlanmasıyla birlikte roket düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.