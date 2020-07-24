Gece alkol satışıyla ilgili karar alan AYM ezber bozdu "Esnafa tuzak kurulamaz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz! Canlı olarak aktarıyoruz...

Gece alkol satışıyla ilgili karar alan AYM ezber bozdu "Esnafa tuzak kurulamaz"

İstanbul'da Avcılar polisi 22.00'den sonra bir kuruyemişçiye kimliğini gizleyerek içki almak istedi. İçki satışı yapılması üzerine esnafa para cezası kesildi. AYM'ye uzanan konuda kamu görevlilerinin suçun önlenmesi ile görevli olduğu vurgulandı.

Gece alkol satışıyla ilgili karar alan AYM ezber bozdu
24.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:42

Avcılar'da bir polis görevlisi, yasal sürenin dışında kuruyemişçiden kimliğini gizleyerek içki satın almak istedi. Polis, kuruyemişçiden içki alınca tutanak tutarak durumu raporladı. Konu AYM'ye kadar uzandı ve AYM kamu görevlilerinin suç işlenmesine ortam hazırlamakla değil suçun önlenmesi ile görevli olduğu yönünde görüş açıkladı.

GECE ALKOL SATIŞIYLA İLGİLİ KARAR ALAN AYM EZBER BOZDU

İstanbul'da bir polis memuru, 18 Kasım 2014'te gece saat 00.20'de Avcılar Kocamustafapaşa'da bulunan, alkollü içki de satan bir kuruyemişçiye müşteri görünümünde girdi. Alkollü içecek satın almak istediğini söyleyerek 20 TL'yi o sırada kuruyemişçide bulunan M.B.'ye verdi. Saat 22.00'dan sabah saat 06.00'a kadar alkollü içki satışının yasak olmasına rağmen, M.B. parayı alarak alkollü içecek ve para üstünü müşteri görünümündeki polis memuruna vermek istedi. Bunun üzerine polis memuru, kimliğini göstererek kuruyemişçi hakkında tutanak tuttu. Tütün ve Alkol Denetleme Kurumu, polis tarafından tutulan tutanağa dayanarak kuruyemişçinin sahibi Muhsin Hükümdar'a 30 bin 454 lira idari para cezası verdi. Cezaya itiraz eden Hükümdar, konuyu yargıya taşıdı. İtirazı Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince reddedilen Hükümdar, 'hak ihlali' gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Konuyu inceleyen yüksek mahkeme, Hükümdar'ı haklı bularak asil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Kararda, söz konusu olayda, suçun daha önce işlendiğine dair bir şüphe olmadığı belirtilerek, "Devletin kamu görevlileri aracılığıyla suç işleyebileceği tahmin edilen kişilerin suç işlemesine imkan verebilecek bir ortamı hazırlaması ve böylelikle kişilerin suç işlemesine imkan sağlaması düşünülemez" tespiti yapıldı.

HUKUK DEVLETİ İLKESİNE AYKIRI

Anayasa Mahkemesi, yürütülen soruşturmanın, bu nedenle hukuk devleti ilkesine aykırı olarak başlatıldığına karar verdi. Yüksek mahkeme, ayrıca özel soruşturma tekniklerinin ancak bazı istisnai durumlarda belirli kısıtlamalarla uygulanması gerektiğini, bu durumlarda da bireylere yeterli güvenceler sağlayan kanuni bir dayağın gerekli olduğunu tespit etti.

Yüksek mahkeme, kararında, kamu görevlisinin 'edilgen bir biçimde kabahat teşkil eden eylemi incelemekle sınırlı kalmadığı ve bunun aksine kabahatin işlenmesinde aktif olarak rol aldığı' tespitinde bulunarak, kabahatin daha önce işlendiği yönünde bir şüphe olmadığı halde "kamu görevlileri aracılığıyla bu kabahatin işlenmesine sebebiyet verildiği" değerlendirmesi yaptı.

"Gizli soruşturmacı" usulünün kabahatler için uygulanabilir olmadığının bildirildiği kararda, kuruyemişçi sahibi Hükümdar aleyhinde başka bir delil bulunmadığı belirtilerek başvurucunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

İlgili Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden gece alkol satışıyla ilgili ezber bozan karar: Esnafa tuzak kurulmaz
Anayasa Mahkemesi'nden gece alkol satışıyla ilgili ezber bozan karar: Esnafa tuzak kurulmaz
Alkol can aldı! Alkollü kişi arkadaşından bir şey istedi, alamayınca onu öldürdü!
Alkol can aldı! Alkollü kişi arkadaşından bir şey istedi, alamayınca onu öldürdü!
Arkadaşı ile alkol aldıktan sonra cüzdanı çalındı, o anları ise kameralar kaydetti
Arkadaşı ile alkol aldıktan sonra cüzdanı çalındı, o anları ise kameralar kaydetti
24 Temmuz 2020 Cuma 31195 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
24 Temmuz 2020 Cuma 31195 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Güncel
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Yaşam
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Magazin
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Magazin
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak Ekonomi
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Anayasa Mahkemesi'nden gece alkol satışıyla ilgili ezber bozan karar: Esnafa tuzak kurulmaz
Anayasa Mahkemesi'nden gece alkol satışıyla ilgili ezber bozan karar: Esnafa tuzak kurulmaz
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Liverpoollu Fabinho'nun evi, şampiyonluk kutlamaları sırasında soyuldu
Liverpoollu Fabinho'nun evi, şampiyonluk kutlamaları sırasında soyuldu
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Yaşar Güler Donald Trump Fatih Sultan
Magazin Emrah Öztürk Serengil Kıvanç Tatlıtuğ Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Cuma Haziran Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Gece alkol satışıyla ilgili karar alan AYM ezber bozdu "Esnafa tuzak kurulamaz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 14:42:57. #1.14#
title