Gece Saatlerinde Ateşi Yükselen Dolar, Güne 6,65 Seviyesinde Başladı

ABD – Türkiye geriliminin ardından dolardaki dalgalanma devam ediyor. Asya borsalarının da açılması ile dolar, Türk Lirası karşısında tarihi rekor kıran dolar, daha sonra 6,65 seviyesine çekildi.

DOLAR VE EURODA HAFTANIN İLK RAKAMLARI

Yeni haftanın ilk gününde uluslararası piyasasada saat 08.30 itibariyle dolar/TL kuru 6,65 liradan işlem görüyor. Euro/TL kuru ise güne 7,71 lira seviyesinden başladı. İngiliz sterlini de aynı saatlerde 8,65 liradan işlem görüyor.

BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMA YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kur krizinin yaşandığı saatlerde Twitter adresinden açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladık. Paramız doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındı. Döviz hesaplarını TL'ye çevirmek veya el koymak olmaz. Gerekirse mali kural uygularız" dedi.

TAKAS İŞLEMLERİNE SINIRLAMA

Albayrak'ın açıklaması ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların yurt dışıyla yaptıkları TL-döviz para swap işlemlerini bankaların yasal özsermayesinin yüzde 50'siyle sınırladı.

ERDOĞAN: TEHDİT ETMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİL

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan haftasonu yaptığı açıklamalarda ise , ekonomiye kur üzerinden "operasyon" uygulanmaya çalışıldığını ancak Türkiye'yi tehdit etmenin kimsenin haddi olmadığını belirtirken, faiz konusunda da tuzağa düşülmeyeceğini vurguladı.