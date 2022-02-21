Geç Kalınmış Türküler Konseri dinleyiciden tam not aldı - Haberler
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Geç Kalınmış Türküler Konseri dinleyiciden tam not aldı

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Geç Kalınmış Türküler Konseri dinleyiciden tam not aldı

Odunpazarı Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel, "Geç Kalınmış Türküler" Konseri düzenledi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde (YKSM) gerçekleşen konsere, çok sayıda sanatsever katıldı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - COVİD-19 (Korona virüs) vaka sayılarının artış göstermesi üzerine kültür sanat programlarına bir süre ara veren Odunpazarı Belediyesi, konserlerine 14 Şubat Sevgililer Gününe özel hazırlanan "Geç Kalınmış Türküler" Konseri ile devam etti. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde (YKSM) gerçekleşen konsere, Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi.

Erkan Yalçınkaya tarafından hazırlanan konserin solistliğini, Belenay Kıraç yaptı. Enstrümental ezgilere de yer verilen konserde Belenay Kıraç; İki Keklik, Kayadan İndim Bugün, Gide Gide Bir Söğüde Dayandım, Evlerinin Önü Mersin, Yalgızam, Fikrimden Geceler, Dut Ağacı ve Iğdırın Al Alması gibi sevilen türküleri seslendirdi.

Dinleyiciler konser sırasında Kıraç'ın seslendirdiği türkülere sık sık eşlik etti. Dinleyicisinin büyük beğenisini kazanan Geç Kalınmış Türküler Konseri, tam not aldı.

Bültenler - Güncel

Sevgililer Günü, Koronavirüs, Yunus Emre, Odunpazarı, Güncel, Haberler

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