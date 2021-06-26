Geç kalan öğrencileri sınava polisler yetiştirdi
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Geç kalan öğrencileri sınava polisler yetiştirdi

Geç kalan öğrencileri sınava polisler yetiştirdi
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrencileri, polis ekipleri sınav merkezine yetiştirdi.

NİĞDE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrencileri, polis ekipleri sınav merkezine yetiştirdi. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TYT'ye girecek olan, ancak geç kalan ya da okulu bulamayan öğrencilerin yardımına yetişti. Özellikle motorize ekipler, bazen bir bazen de iki öğrenciyi motosikletlerine alıp gidecekleri okullara zamanında ulaştırdı. Sınava geç kalma korkusu yaşayan öğrenciler de yardımlarına koşan polislere teşekkür etti.


Geç kalan öğrencileri sınava polisler yetiştirdi
Geç kalan öğrencileri sınava polisler yetiştirdi
Geç kalan öğrencileri sınava polisler yetiştirdi
Geç kalan öğrencileri sınava polisler yetiştirdi
Geç kalan öğrencileri sınava polisler yetiştirdi
Geç kalan öğrencileri sınava polisler yetiştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı

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