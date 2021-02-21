Geç kalan öğrencileri sınava belediye çalışanları yetiştirdi
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Geç kalan öğrencileri sınava belediye çalışanları yetiştirdi

21.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:43
Geç kalan öğrencileri sınava belediye çalışanları yetiştirdi

Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekipleri, 2 öğrenciyi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na yetiştirdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekipleri, 2 öğrenciyi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na yetiştirdi.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ALES sınavına gitmek için Kayseri merkeze giden dolmuşa yetişemeyen öğrenciler Develi Belediyesine müracaat etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, durumdan haberdar olunca öğrencileri sınav yerlerine götürmesi için araç temin etti.

Sınav yerlerine vaktinde ve rahat bir şekilde ulaştıklarını belirten öğrenciler, "Aylardır hazırlandığımız ve geleceğimiz için de büyük önem arz eden sınava yetişememe endişemizi giderdiği ve bizlere büyük destek sağladığı için belediye başkanımız Mehmet Cabbar'a şükranlarımızı sunuyoruz. Allah kendisinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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