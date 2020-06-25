"Geç geldi" diye otobüsün camını kırdılar Fatih Kumkapı'da yaklaşık 1 saat durakta bekleyen kimliği belirsiz şahıslar, otobüsün geç gelmesine sinirlenip taşla camını kırarak tuzla buz etti.

Fatih Kumkapı'da yaklaşık 1 saat durakta bekleyen kimliği belirsiz şahıslar, otobüsün geç gelmesine sinirlenip taşla camını kırarak tuzla buz etti. Şahıslar kaçarken, durakta bekleyen yolcular ise mağdur oldu.

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Fatih Kumkapı'da meydana geldi. İddiaya göre Halkalı-Eminönü seferini yapan BN1 hat numaralı belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple sefer zamanlarında gelmedi. Bu nedenle yolcular yaklaşık 1 saat boyunca durakta otobüs bekledi. Bir süre sonra gelen otobüsün şoförü ile kimliği belirsiz yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan yolcular taşla otobüsün camlarını kırarak tuzla buz etti. Saldırının ardından şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Olay nedeniyle durakta bekleyen diğer yolcular ise mağdur oldu. Vatandaşlar ise yaşadıkların cep telefonuyla görüntüledi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA