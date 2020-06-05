Gebzeliler arabada sinema keyfi yaşadı Kocaeli "Arabada Sinema" etkinlikleri kapsamında ikinci sinema keyfi Gebze'de yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için hayata geçirdiği Arabada Sinema etkinliğinin ikincisi, "7. Koğuştaki Mucize" filmi ile Gebze'de gerçekleştirildi. Gebze Yeni Adliye Yanı Açık Otopark'ta gerçekleştirilen etkinliğe arabaları ile katılan vatandaşlar film izlemenin keyfini yaşadı. Arabada sinema etkinliğinin üçüncüsü ise 5 Haziran Cuma günü 21.30'da Körfez Kent Emlak Konutları'nın yanındaki açık alanda gerçekleşecek.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE İKİNCİ KEZ VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın resmi sosyal medya hesaplarından vatandaşlara müjdelediği "Arabada Sinema" etkinliğinin ikincisi sinemalarda büyük beğeni ile izlenen "7. Koğuştaki Mucize" filmi bu kez Gebze'de vatandaşlar ile buluştu.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Koronavirüs salgını nedeni ile uzun süredir evlerinde kalan vatandaşların güvenli bir şekilde eğlenmesini sağlayan arabada sinema etkinliğine Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar etkinlik alanını dakikalar öncesinden doldurdu.

AİLELER NEFES ALDI

Filmi izlemeye gelen vatandaşlar muhteşem bir akşam yaşama fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi'nin ikramları ile 7. Koğuştaki Mucize filmini arabalarında izleyen Gebzeliler duygulu anlar da yaşadı. Etkinlikte vatandaşlar filmin sesini kapalı devre radyo sistemiyle dinledi. Aileler etkinliğin kendileri için büyük bir keyif olduğunu ve sinemaların kapalı olduğu bu zor zamanlarda bir nebze de olsa nefes alma imkanı sağladığını ifade etti.

MUTLU AYRILDILAR

Gebzelilerin büyük ilgi gösterdiği "Arabada Sinema" etkinliğinde arabalar arasında da sosyal mesafe kuralına uyuldu. Vatandaşlar belirlenen noktalarda rahatça filmi izleme şansı buldu. Aileler Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik için yetkililere teşekkür ederken filmin izlendiği Yeni Adliye Otoparkı'ndan mutlu ayrıldı.

Kaynak: Bültenler