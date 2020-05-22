Gebze zabıtasından bayram öncesi hijyen denetimi
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Gebze zabıtasından bayram öncesi hijyen denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekipleri Ramazan Bayramı öncesi tatlı satış yerlerinde hijyen denetimlerini sıkılaştırdı.

Gebze zabıtasından bayram öncesi hijyen denetimi
22.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:05

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekipleri Ramazan Bayramı öncesi tatlı satış yerlerinde hijyen denetimlerini sıkılaştırdı.

Gebze Belediyesi bayram öncesi ilçe genelinde denetimler yapıyor.. İlçede faaliyet gösteren tatlı satış ve imalat yerlerinde temel hijyen kuralları konusunda denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Özellikle korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması ve işletmelerin bu yönde gerekli tedbirleri alması, kişisel ve genel temizlik kurallarının aksatılmaması yönünde uyarılarını yineleyen ekipler maske, eldiven ve bone kullanımının aksatılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Tatlı satış ve imalatta hijyen şartlarından ödün verilmeden üretilmesinin halk sağlığı için büyük önem arz ettiğini belirten zabıta ekipleri, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerleri hakkında ise gerekli yasal işlemleri gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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