Gebze'ye İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi
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Gebze'ye İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi

Gebze'ye İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyyükgöz, İlyasbey Sağlıklı Yaşam merkezi meydan ve yeraltı otoparkı yapılacağı proje alanında incelemelerde bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyyükgöz, İlyasbey Sağlıklı Yaşam merkezi meydan ve yeraltı otoparkı yapılacağı proje alanında incelemelerde bulundu.

İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi meydan ve yeraltı otoparkı proje alanında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projenin İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının bulunduğu alan ile eski devlet hastanesinin bulunduğu bölgede inşa edileceğini dile getirdi. Projenin bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının düşünülerek hazırlandığını ifade eden Başkan Büyükgöz, KETEM, verem savaş, aile sağlığı birimi, tıbbi laboratuarlar, aile danışmanlığı ve sosyal danışmanlık birimi, çocuk gelişimi, fizik tedavi ve spor aktivasyon odası gibi donatıların yer alacağı projenin ayrıca 450 araçlık katlı otoparkı da bünyesinde barındıracağını vurguladı. Başkan Büyükgöz projede çalışmaların en kısa sürede başlayacağını da açıkladı. - KOCAELİ

Gebze'ye İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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