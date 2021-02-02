Gebze'ye atanan 20 sağlık personeli iş başı yaptı

Gebze'ye ataması yapılan 15 hemşire ile 5 ebe, görevine başladı.

Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, yeni atanan sağlık çalışanlarıyla ilk toplantısını yaptı.

Kadıoğlu, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, göreve yeni başlayan sağlık çalışanlarının, ilçenin sağlık hizmetlerine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

"Bu yeni atamalar ilçemizdeki sağlık ordusunun gücüne güç katarak vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlayacaktır." diyen Kadıoğlu, şunları aktardı:

"Filyasyon ekiplerimiz Gebzemiz'in dört bir yanında aktif, sahada görev yapmaktadır. Aşılama çalışmalarımız da tüm hızıyla devam etmektedir. Pandemi nedeniyle içinde bulunduğumuz süreçte, koronavirüsle mücadele çalışmalarımızı koordineli bir şekilde gerçekleştirmeye devam etmekteyiz. Bu yoğun mücadeleyi, diğer sağlık hizmetlerini de aksatmadan yoğun bir gayret içerisinde eksiksiz sürdürmekteyiz. Amacımız Gebzeli vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini sürekli artırmak ve bunun gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam etmek olacaktır. Bu vesileyle göreve yeni başlayan sağlık çalışanlarımızla ilk tanışma toplantımızı yaptık. Göreve yeni başlayan değerli arkadaşlarımıza, görevlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal