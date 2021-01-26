Gebze'ye adli tıp kurumu şubesi kurulması çalışmaları
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Gebze'ye adli tıp kurumu şubesi kurulması çalışmaları

26.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:09
Gebze'ye adli tıp kurumu şubesi kurulması çalışmaları

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kurulması planlanan adli tıp kurumu şubesine laboratuvar ve morg için yer tahsisi desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kurulması planlanan adli tıp kurumu şubesine laboratuvar ve morg için yer tahsisi desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Büyükgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze'ye bir müjdeyi daha paylaşmak istediğini belirterek, ilçede adli tıp kurumu şubesi açılacağını dile getirdi.

Doktor atamalarının yapıldığına dikkati çeken Büyükgöz, şöyle konuştu:

"Daha önce İstanbul'a götürüp getirmek zorunda olduğumuz adli tıp vakalarındaki otopsi işlemleri dahil her şey İstanbul'dan yürütülüyordu. Sağlık Bakanlığı'na bu konuda şükranlarımızı arz ediyoruz. Yaptığımız talepler doğrultusunda Gebze'de adli tıp kurumu şubesinin kurulması kararlaştırıldı. Doktor atamaları yapıldı. Şu anda Adliye binamız içerisinde idari işlemler ve raporlama işlemleri başladı. İhtiyaç duyduğumuz laboratuvar ve morg sistemlerini de inşallah Gebze Belediyesi olarak biz çözmeye, yer tahsisini yapmaya gayret ediyoruz. Bu tahsis ve laboratuvar, morg hizmetleri için gerekli olan teçhizat sağlandıktan sonra önümüzdeki günlerde inşallah burada tamamen otopsi işlemleri yapılacak. Dolayısıyla bundan böyle Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası ilçeleri hatta Körfez'e kadar adli tıp için İstanbul'a gitmeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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