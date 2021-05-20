Gebze'ye 2 sosyal tesis
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Gebze'ye 2 sosyal tesis

Gebze'ye 2 sosyal tesis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gebze Belediyesi tarafından 2 adet sosyal tesis için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Gebze Belediyesi tarafından 2 adet sosyal tesis için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Biri ilçe meydanı kompleksinin Cumhuriyet Meydanı'na bakan cephesinde, bir diğeri ise Cumhuriyet Meydanı'na bakan cephede yer alacak Güzide restoranlarda yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Restoranlarda incelemede bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşa çalışmalarının ardından dekorasyon çalışmalarının başladığı Güzide restoranlarda özenli, kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunulacağını ifade eden Zinnur Büyükgöz, "İlçemizin en merkezi noktasında açacağımız sosyal tesislerimizde özenli, kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunarak ağırlayacağız inşallah. Bu güzide mekanlar değerli hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Gebze'ye 2 sosyal tesis
Gebze'ye 2 sosyal tesis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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