Gebze ve Gölcük'te vatandaşlar bayram coşkusuna evlerinden eşlik etti 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gebze'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gebze'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından bayraklar ve balonlarla süslenen bir tır ilçenin sokaklarında tur attı.

Oda üyelerinin bulunduğu tırdan söylenen marşlara, balkonlarına çıkan vatandaşlar da eşlik etti.

GTO Başkanı Nail Çiler, herkesin bayramını tebrik etti.

Herkesin bu coşkuya katılmasından duyduğunu memnuniyeti dile getiren Çiler, "Kovid-19 nedeniyle herkes sessizliğe gömüldü. Kimse evinden çıkamıyor. İnsanlara motivasyon açısından bir şeyler yapalım dedik. Herkesin bayramını tebrik ederim ve herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun." dedi.

Gölcük

Gölcük'te kortej eşliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Değirmendere sahilinde yapılan etkinliğe, İlçe Kaymakamı Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceylan katıldı.

Merve Kotel Sanat Grubu eşliğinde düzenlenen korteje vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden el sallayarak karşılık verdi.

Kaymakam Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu halkımızla geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm halkımızın bayramı kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA