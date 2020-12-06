Gebze ve Dilovası yolları asfaltlandı
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Gebze ve Dilovası yolları asfaltlandı

06.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:38
Gebze ve Dilovası yolları asfaltlandı

Gebze ve Dilovası'nda İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı imalatları nedeni ile bozulan yollar, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu hafta sonunda asfaltlandı.

Gebze ve Dilovası'nda İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı imalatları nedeni ile bozulan yollar, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu hafta sonunda asfaltlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, altyapı çalışması nedeni ile bozulan yolların onarımını gerçekleştirdi. Hafta sonu 2 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında yaya ve araç trafiğinin olmamasını değerlendiren İSU ekipleri, Gebze ilçe merkezindeki birçok yolu tamamen asfaltlarken Dilovası Liman Caddesi'nde asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

İSU Genel Müdürlüğü, Gebze'de 4 bin 580 ve Dilovası'nda bin 400 metrelik yüksek basınca dayanıklı demir borulardan oluşan yeni içme suyu alt yapı hattı imalatı gerçekleştirerek, her iki ilçedeki su arızalarının önüne geçmiş oldu. Her iki çalışmayı da geçtiğimiz günlerde tamamlayan İSU ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağını da değerlendirerek hummalı bir asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, asfaltlama çalışması yapan İSU ekiplerinin işini kolaylaştırıyor. Trafik yoğunluğunun az olması ile İSU ekipleri, alt yapı çalışması nedeni ile bozulan Gebze merkezdeki yollarda rahat bir şekilde asfalt serimi gerçekleştirdi. Ayrıca Dilovası ilçesine su temin eden ana isale hattının geçtiği Liman Caddesinde, altyapı nedeni ile bozulan kısımlara asfalt serimi yapıldı. - KOCAELİ

Gebze ve Dilovası yolları asfaltlandı
Gebze ve Dilovası yolları asfaltlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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