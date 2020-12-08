Gebze ve Darıca ilçelerinde ulaşım rahatlayacak
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Gebze ve Darıca ilçelerinde ulaşım rahatlayacak

08.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:22
Gebze ve Darıca ilçelerinde ulaşım rahatlayacak

Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi'ne alternatif olarak trafik yoğunluğunu azaltacak olan Darıca Cengiz Topel Caddesi'ndeki çalışmanın ikinci kısmına başlandı.

Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi'ne alternatif olarak trafik yoğunluğunu azaltacak olan Darıca Cengiz Topel Caddesi'ndeki çalışmanın ikinci kısmına başlandı.

Gebze ile Darıca arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi'ne alternatif olacak ve yoğun trafik yükünü hafifletecek olan Cengiz Topel Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Kuzey taraftaki tüm imalatları bitiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yolu tek gidiş tek geliş olarak trafiğe açtı. Güney kısımdaki imalatlara başlanan cadde, çalışmalar tamamlandığında 5 şerit haline gelmiş olacak. Proje kapsamında caddeyi kuzey ve güney olmak üzere iki kısımda yenileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuzey kısımdaki çalışmaları tamamladı.

İş kapsamında 20 santimetre kalığında PMT ve 9 santimetre kalınlığında binder asfalt serimi yapıldı. Ayrıca 700 metre yaya korkuluğu, 700 metre tretuvar, taş duvar, elektrik alt yapı işleri, yağmur suyu ve ızgara bağlantı imalatları tamamlandı. Güney kısımdaki elektrik direklerinin kaldırılması ile Büyükşehir ekipleri, imalat çalışmalarına başlayacak. Yenilenen Cengiz Topel Caddesini, Gebze Otogar yönünden gelerek Darıca sahil yönüne giden araçlar da kullanabilecek. - KOCAELİ

Gebze ve Darıca ilçelerinde ulaşım rahatlayacak
Gebze ve Darıca ilçelerinde ulaşım rahatlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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