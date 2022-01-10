Gebze Tepemanayır'da bozulan yola bakım

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Büyükşehir, Gebze Tepemanayır'da altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yolu yeniliyor

İhtiyaca göre yol bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmaları ile vatandaşlara kaliteli bir yaşam ve sağlıklı ulaşım şartları sunan ekipler, bu bağlamda doğal nedenler ya da altyapı çalışmalarından ötürü meydana gelen asfalt ve kaldırım bozulmalarını tespit ederek kısa sürede onarıyor.

DEFORME OLAN YOL YENİLENİYOR

Merkezi yerlerde olduğu kadar kırsal mahallelerde de yoğun bir çalışma gerçekleştiren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu doğrultuda Gebze ilçesinin kırsal mahallelerinden olan Tepemanayır'da yol bakım, onarım ve asfalt serim işlemi gerçekleştiriyor. Buna göre Tepemanayır köyünde doğalgaz hattı kazı çalışmaları nedeniyle deforme olan yollar, Fen İşleri ekiplerince onarılarak asfaltlanacak. Böylelikle Tepemanayır köyünün yolları tekrar konforlu ve güvenli hale getirilecek.

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