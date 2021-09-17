Gebze Teknik Üniversitesinde geliştirilen İnsansız Hava Aracı 'Sancak'ın montajı bitti - Haberler
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Gebze Teknik Üniversitesinde geliştirilen İnsansız Hava Aracı "Sancak"ın montajı bitti

AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Gebze Teknik Üniversitesinde geliştirilen İnsansız Hava Aracı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Dronepark'ta faaliyet gösteren şirket tarafından montajı tamamlanan "Sancak" adlı İnsansız Hava Aracı (İHA), faydalı yük taşıma ve pilot eğitimi verme aşamasına getirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Dronepark'ta faaliyet gösteren şirket tarafından montajı tamamlanan "Sancak" adlı İnsansız Hava Aracı (İHA), faydalı yük taşıma ve pilot eğitimi verme aşamasına getirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, GTÜ Teknopark Şirketi Fly Bvlos Technology'e ait hangarda "Sancak"ın montajının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, faydalı yük taşıma ve pilot eğitimi amacıyla kullanılacak şirketin "ilk" İHA'sı Sancak'ın, 30 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarılarak, "Yalın tasarımı sayesinde iki kişi 30 dakikada demonte ve monte hale getirebiliyor. Gövde tasarımı hafif ve kanat açıklığı değiştirilebileceğinden ekstra menzil sağlıyor." ifadesine yer verildi.

-"GTÜ Dronepark'taki uçuş istasyonundan uzaktan yönetilerek İngiltere'de uçurulabiliyor"

"Sancak"ın, milli bayrak ile İngiltere hava sahasında uçan "ilk" sivil İHA olma özelliği taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 metre kanat açıklığına sahip Sancak V-47, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS-National Health Service) adına ülkenin en ücra köşelerine kemoterapi ilaçları ve Kovid-19 test kitlerinin taşınmasında kullanılıyor. Fly Bvlos Technology'nin kurucusu Kamil Demirkapu, İngiliz ortağı Flyby Technology'nin kurucusu Jon Parker ile NHS'in projelerinde saha çalışmalarını beraber yürütüyor. BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) sistemi ile Sancak, GTÜ Dronepark'taki uçuş istasyonundan uzaktan yönetilerek İngiltere'de uçurulabiliyor. GTÜ Dronepark'taki sivil İHA çalışmaları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da yakından takip ediliyor."

Gebze Teknik Üniversitesinde geliştirilen İnsansız Hava Aracı Sancak ın montajı bitti

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gebze Teknik Üniversitesinde geliştirilen İnsansız Hava Aracı 'Sancak'ın montajı bitti - Haberler
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