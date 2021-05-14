Gebze Teknik Üniversitesi, yeni nesil drone eğitimi ve üretimi için İngiltere'deki iki okulla iş birliği yapacak
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Gebze Teknik Üniversitesi, yeni nesil drone eğitimi ve üretimi için İngiltere'deki iki okulla iş birliği yapacak

Gebze Teknik Üniversitesi, yeni nesil drone eğitimi ve üretimi için İngiltere'deki iki okulla iş birliği yapacak
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Teknoloji

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), İngiltere'deki iki drone eğitim okuluyla yaptığı iş birliği çerçevesinde Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) uyumlu yeni nesil İHA2, İHA3 pilot eğitimi ile sivil drone üretimine katkı sağlayacak.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), İngiltere'deki iki drone eğitim okuluyla yaptığı iş birliği çerçevesinde Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) uyumlu yeni nesil İHA2, İHA3 pilot eğitimi ile sivil drone üretimine katkı sağlayacak.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Üniversite, İngiltere'de bulunan 2 drone eğitim okuluyla 1 Mayıs'ta "Teknoloji Transferi, Sivil Drone Eğitimi ve Üretimi İşbirliği Anlaşması" imzaladı.

Bu iş birliği, EASA uyumlu yeni nesil İHA2, İHA3 pilot eğitimine ve sivil drone üretimine önemli katkılar sağlayacak.

Ağırlığın bir önemi olmaksızın dünyanın her yerindeki dronları dijital ortamda uçuracak eğitim, İngiltere ile eş zamanlı olarak dünyada ilk kez bu oluşum içinde verilecek.

Sanayi iş birliktelikleri, kaliteli eğitim için nitelik artırımı, ülkenin yerli ve milli adımları için çözümler üretmek adına çalışmalarına sürekli devam eden GTÜ, küresel ölçekte bir üniversite hedefine hızla ilerliyor.

Üniversite, bu doğrultuda iş birliği yaptığı 2 şirketle kendi çatısı altında drone teknolojisi know-how'u ve teknoloji transferini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Lisans ve lisansüstü öğrencileri, yenilikçi drone teknolojisinin öğrenilmesinde imkan ve yeteneğe sahip olurken, Ar-Ge projelerinde de çalışarak hem teknoloji transferinin birer neferi hem de drone teknolojisinin girişimci öncüleri olacak.

EASA uyumlu sertifikaya sahip adaylar, ticari iş operasyonları için yurt içi ve yurt dışı uçuşları gerçekleştirme yetkisine sahip olacak.

Programa katılan Türk öğrenciler İngiltere'de, İngiltere'deki öğrenciler de Türkiye'de eğitim alma fırsatı yakalayacak.

Ayrıca GTÜ, EASA onaylı İHA2 ve İHA3 drone eğitimlerinin idari düzenlemelerini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile birlikte oluşturacak.

Üçlü iş birliği, başta üniversiteler olmak üzere diğer Ar-Ge kurumlarıyla çalışılıp hem mevcut hem de yeni endüstriyel sektörlerin taleplerine göre insansız hava araçları tasarlanmasına olanak sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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