Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Aslan, Siirt Üniversitesini ziyaret etti

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'ı ziyaret etti.

Siirt Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Aslan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde (Yüksek Öğretim Kurumu)YÖK'ün organize ettiği "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında Siirt'e geldi.

Anadolu'nun 15 genç 12 köklü üniversitesinin ile eşleştirildiği projede, Siirt Üniversitesinin, Gebze Teknik ve Çukurova üniversiteleriyle eşleştirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleşen ziyarette eğitim, bilim ve teknoloji üretimi alanında geliştirilmesi düşünülen ortaklıklar konuşuldu. Üniversiteler arasında eğitim-öğretim, kültür-sanat, araştırma-geliştirme, çeşitli projeler, toplumsal hizmet ve bölgesel kalkınma gibi konularda fikir alış verişinde bulunuldu. Mühendislik Fakültemizin İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Güzel Sanatlar Fakültemizin Mimarlık Bölümünün eşleştirildiği Gebze Teknik Üniversitesi ile fakültelerimizin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, iki üniversitenin güçlü yanlarından istifade edilmesi ve zayıf yönlerinin güçlendirilmesi üzerine yol haritası çizildi."

Ziyarette Şındak, Aslan'a Siirt'in tiftik kilimini hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz