Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Aslan, Siirt Üniversitesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Aslan, Siirt Üniversitesini ziyaret etti

19.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:21
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Aslan, Siirt Üniversitesini ziyaret etti

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'ı ziyaret etti.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'ı ziyaret etti.

Siirt Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Aslan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde (Yüksek Öğretim Kurumu)YÖK'ün organize ettiği "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında Siirt'e geldi.

Anadolu'nun 15 genç 12 köklü üniversitesinin ile eşleştirildiği projede, Siirt Üniversitesinin, Gebze Teknik ve Çukurova üniversiteleriyle eşleştirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleşen ziyarette eğitim, bilim ve teknoloji üretimi alanında geliştirilmesi düşünülen ortaklıklar konuşuldu. Üniversiteler arasında eğitim-öğretim, kültür-sanat, araştırma-geliştirme, çeşitli projeler, toplumsal hizmet ve bölgesel kalkınma gibi konularda fikir alış verişinde bulunuldu. Mühendislik Fakültemizin İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Güzel Sanatlar Fakültemizin Mimarlık Bölümünün eşleştirildiği Gebze Teknik Üniversitesi ile fakültelerimizin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, iki üniversitenin güçlü yanlarından istifade edilmesi ve zayıf yönlerinin güçlendirilmesi üzerine yol haritası çizildi."

Ziyarette Şındak, Aslan'a Siirt'in tiftik kilimini hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Oğuzhan Koç Hülya Avşar
Spor Can Bartu Arda Turan Cenk Tosun Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Aslan, Siirt Üniversitesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 17:24:37. #1.16#
title