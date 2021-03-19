Gebze Teknik Üniversitesi "Dünyanın En İyi İlk 500 Üniversitesi" listesinde

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarınca (URAP) açıklanan rapora göre, 11 sıralama kuruluşu tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi İlk 500 Üniversitesi" listelerinden 7'sine girerek Türkiye'de en yüksek başarıyı gösteren üniversiteler...

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarınca (URAP) açıklanan rapora göre, 11 sıralama kuruluşu tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi İlk 500 Üniversitesi" listelerinden 7'sine girerek Türkiye'de en yüksek başarıyı gösteren üniversiteler arasında yerini aldı.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, ODTÜ URAP Laboratuvarının da aralarında olduğu 11 sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS'in, Türkiye'deki 203 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmeleri, ODTÜ URAP tarafından yayınlandı.

Raporda, "2020 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu" başlığıyla Türk üniversitelerinin akademik başarıya göre belirlenen dünya sıralamasındaki yeri ele alındı.

Raporda GTÜ, 11 sıralama kuruluşu tarafından hazırlanan listelerin 7'sinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

GTÜ, aynı zamanda Türkiye'den değerlendirmeye alınan 23 Türk üniversitesinden biri oldu.

Araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin değerlendirildiği bölümde GTÜ'nün, 11 sıralamanın 7'sinde yer aldığı ve 11 sıralamanın 2'sinde ise ilk 1000'e girdiği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay