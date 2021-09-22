Gebze Şehit Oktay'da yol konforu sağlandı

GEBZE (Habermetre) - Gebze'de vatandaşların yoğun olarak kullandığı Arapçeşme Mahallesi'ndeki Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde İSU Genel Müdürlüğü tarafından alt yapı çalışması gerçekleştirilmişti. Alt yapı çalışması sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, üst yapı kapsamında asfalt serimini tamamlayarak, caddede yol konforunu sağladı.

BİN 750 TON ASFALT SERİLDİ

Şehit Oktay Kaya Caddesi, yol konforu açısından sürücülere ve yayalara istenen şartları sağlamıyordu. Bu durumu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, üst yapı çalışmalarına trimer kazısı ile başladı. Kazı sonrasında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bin 100 metre uzunluğundaki caddeye bin 750 ton binder asfalt serdi.

SON KAT ASFALT

Caddedeki üst yapı çalışması son kat olan aşınma asfaltı ve yol çizgilerinin önümüzdeki aylarda serilmesi ile tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm yol işlerinde binder asfaltı serdikten sonra yolun daha sağlam olması için zeminin oturmasını bekliyor. Zemin oturduktan sonra aşınma asfalt tabakası serilerek üst yapı çalışması tamamlanıyor.

GEBZE'DE YOĞUN ÇALIŞMA

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gebze bölgesindeki 4 ilçede hem altyapı hem de üstyapı anlamında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile yol konforu arttırılarak vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor.

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