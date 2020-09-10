Gebze Sağlık Müdürlüğü personeli uluslararası bilişim sertifikası aldı
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Gebze Sağlık Müdürlüğü personeli uluslararası bilişim sertifikası aldı

Gebze Sağlık Müdürlüğü personeli Halil Beşer, Google'ın düzenlediği "Dijital Atölye" eğitimini tamamlayarak uluslararası bilişim sertifikası sahibi oldu.

Gebze Sağlık Müdürlüğü personeli uluslararası bilişim sertifikası aldı
10.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:47

Gebze Sağlık Müdürlüğü personeli Halil Beşer, Google'ın düzenlediği "Dijital Atölye" eğitimini tamamlayarak uluslararası bilişim sertifikası sahibi oldu.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, yaptığı açıklamada, Beşer'i tebrik ederek, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızın gayreti ve başarıları bizleri gururlandırmaktadır." ifadesini kullandı.

Halil Beşer de dünyada yaklaşık 200 bin kişinin bu sertifikaya sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde almış olduğum bu ödülün şahsım açısından motivasyon kaynağı olduğunu belirtmek isterim. Dijital yeteneklerini geliştirmek ve artırmak isteyen herkese, özellikle sosyal medya kullanımında teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirme adına Google'ın sunduğu atölye eğitimlerine katılmasını tavsiye ediyorum."

Beşer yaklaşık 40 saat süren ve 26 modülden oluşan eğitim sürecinde teknolojinin sunduğu araç ve servisleri etkin bir şekilde kullanmak, yaşam kalitesini artırmak adına kazandığı başarı sertifikasının, 21.yüzyılda dijital dünyaya ayak uydurma ve yeni fikirler edinme adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

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