Gebze Pimaş'ta güney asansör bakımdan geçti

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Büyükşehir, Gebze ilçesi Pimaş mevkiindeki yaya köprüsünün güney tarafındaki asansörünü bakımdan geçirdi

Özellikle hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için büyük önem arz eden asansör ve yürüyen merdivenler, uygulanan asansör revizyon işlemi ile tekrar güvenli ve konforlu hale getiriliyor. Bu bağlamda bir asansör revizyon tadilatı da Gebze ilçesinde gerçekleşti. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de D-100 Karayolu üstü Pimaş mevkiindeki yaya köprüsünün güney kısmında (Mobilyacılar Çarşısı) yer alan asansörü kapsamlı bir bakım ve onarımdan geçirdi.

KESİNTİSİZ HİZMET

Ekipler, revizyon tadilatı kapsamında asansörü kontrol eden kumandanın kartlarını değiştirip, buradaki hizmet kalitesini yeniledi. Pimaş mevkiindeki yaya köprüsü, özellikle Mobilyacılar Çarşısı'na ulaşmada Gebzelilerin sıklıkla kullandığı üst geçitlerden biri durumunda. Gebze bölgesinde Büyükşehir'in sorumluluğundaki asansörlerin güvenli ve kesintisiz bir şekilde hizmet vermesi vatandaşın memnuniyetini kazanıyor.

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