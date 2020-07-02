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Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu 2023'te hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'na ilişkin, "Hedefimiz 2023'ün mayıs ayında burayı tamamen hizmete açmak.

Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu 2023'te hizmete girecek
02.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'na ilişkin, "Hedefimiz 2023'ün mayıs ayında burayı tamamen hizmete açmak. 11 istasyonluk, 15,5 kilometrelik kısmın D-100'ün kuzeyindeki kesimini ilk önce tamamlayıp 2022 yılı içerisinde 8 istasyonu faaliyete almayı hedefliyoruz. 2023 mayısına kadar da TCDD Gar İstasyonu ile sahil arasındaki 4 istasyonluk kesimi faaliyete alma hedefimiz var." dedi.

Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu şantiyesinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarıyla şehirleri birbirine bağlarken, şehir içi metrolarla da hızlı trenlerin buralarla olan entegrasyonlarını sağladıklarını söyledi.

Metronun 15,5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, projenin 11 istasyonunun bulunduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Çalışmalar başladı, kamulaştırma işlemleri tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Hedefimiz 2023'ün mayıs ayında burayı tamamen hizmete açmak. 11 istasyonluk, 15,5 kilometrelik kısmın D-100'ün kuzeyindeki kesimini ilk önce tamamlayıp 2022 yılı içerisinde 8 istasyonu faaliyete almayı hedefliyoruz. 2023 mayısına kadar da TCDD Gar İstasyonu ile sahil arasındaki 4 istasyonluk kesimi faaliyete alma hedefimiz var. Programlarımız o şekilde."

"Metro araçları da yerli ve milli olacak"

Bakan Karaismailoğlu, bu hattın sanayi bölgelerini şehirle bağlayacağını ifade ederek, ülkenin dört bir yanını demir yollarıyla donatmayı sürdüreceklerini söyledi.

Hat için planlanan araçların yerli üretim olacağını aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Buranın raylı sistem metro araçlarının ihalesi de bu ayın 22'sinde yapılacak. İnşallah tamamı yerli üretim olacak metro araçları bu hatta çalışacaklar. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor, ihalesini yapıp imalatları tamamladıktan sonra, bu hatla birlikte metro araçları da yerli ve milli olacak. Yerli ve milli metro araçlarıyla seyahat etme imkanı olacak.

Ülkemizin her bir noktasında yaşama değmeye, yaşamın kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetinde en güzel işleri yapmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde bile çalışmalarımız hiçbir şekilde aksamadı. Tedbirlerimizi aldık, şantiyelerimizi yeniledik, çalışmalarımızda işçisinden mühendisine kadar bütün arkadaşlarımız büyük bir özveriyle bu salgın sürecini atlattılar."

Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu şantiyesini gezerek görevlilerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu'na, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

Kaynak: AA

Manşet

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