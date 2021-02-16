Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda ulaşım, trafik kazaları nedeniyle aksadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda ulaşım, trafik kazaları nedeniyle aksadı

16.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:15
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda ulaşım, trafik kazaları nedeniyle aksadı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen iki trafik kazası, otoyolun İstanbul istikameti yönünde trafiğin bir süre kapanmasına sebep oldu.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen iki trafik kazası, otoyolun İstanbul istikameti yönünde trafiğin bir süre kapanmasına sebep oldu.

Kar ve tipinin etkili olduğu otoyolun Orhangazi geçişinde, İstanbul istikametine seyreden bir yolcu otobüsü önündeki yolcu otobüsüne çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken yolcular, başka otobüslere aktarıldı.

Orhangazi tüneli yakınlarında meydana gelen kazada ise L.Ç. (52) yönetimindeki 81 KJ 313 plakalı minibüs, önündeki kargo kamyonuna çarptı.

Araçta sıkışan minibüsün sürücüsü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafik kazaları sebebiyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi geçişinden itibaren İstanbul istikameti yönünde bir süre trafiğe kapandı.

Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik, kontrollü bir şekilde sağlanmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Kadir Topbaş Bülent Turan Muharrem İnce
Magazin Alişan Özge Özder Sezen Aksu Meghan Markle
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal Deniz Türüç
Tüm Haberler Kar Pkk Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda ulaşım, trafik kazaları nedeniyle aksadı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 14:44:55. #1.15#
title