Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi 2019'da tamamlanacak
Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ CEO'su Yavuz Batum, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol projesinin Saruhanlı ile Bursa arasındaki son bölümün 2019'un Ekim ayında trafiğe açılacağını ve böylece 405 kilometrelik otoyolun tamamlanmış olacağını açıkladı.
19 Aralık 2018 Çarşamba 06:01
Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ CEO'su Yavuz Batum, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol projesinin Saruhanlı ile Bursa arasındaki son bölümün 2019'un Ekim ayında trafiğe açılacağını ve böylece 405 kilometrelik otoyolun tamamlanmış olacağını açıkladı.