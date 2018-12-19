Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi 2019'da tamamlanacak

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ CEO'su Yavuz Batum, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol projesinin Saruhanlı ile Bursa arasındaki son bölümün 2019'un Ekim ayında trafiğe açılacağını ve böylece 405 kilometrelik otoyolun tamamlanmış olacağını açıkladı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi 2019'da tamamlanacak

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ CEO'su Yavuz Batum, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol projesinin Saruhanlı ile Bursa arasındaki son bölümün 2019'un Ekim ayında trafiğe açılacağını ve böylece 405 kilometrelik otoyolun tamamlanmış olacağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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