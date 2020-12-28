Gebze'nin yeni futbol sahası için çalışmalar sürüyor
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Gebze'nin yeni futbol sahası için çalışmalar sürüyor

28.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:53
Gebze'nin yeni futbol sahası için çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gebze-Darıca Metro çalışmaları kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası'nın yanına yeni futbol sahası inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gebze-Darıca Metro çalışmaları kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası'nın yanına yeni futbol sahası inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze-Darıca Metrosu inşaatı kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası'nın yanına yeni bir futbol tesisinin yapılması için aralık ayında çalışmalara başlamıştı. Gebze şehir merkezinde amatör spor kulüplerinin ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlayacak proje için Büyükşehir Belediyesi, inşa çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sahayı çevreleyen perde beton duvar imalatını yapan Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, projeyi 200 günde bitirecek.

Çalışma kapsamında saha alanında bulunan tek katlı yapının yıkımı yapıldı. Toplamda 2 milyon 525 bin TL'ye mal olacak olan proje kapsamında ekipler, sahayı çevreleyen perde beton duvar imalatını gerçekleştiriyor. Çalışma dahilinde daha sonra sahanın zemininde drenaj sistemi yapılacak ve 45 santimetre dolgu yapılacak.

4 bin 500 metrekare alanda yapılan olan inşaat çalışmalarında 50 çarpı 70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçiriliyor. 264 koltuk kapasiteli çelik tribünün de yapılacağı saha, amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Yeni saha kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının hemen yanına inşa ediliyor. - KOCAELİ

Gebze'nin yeni futbol sahası için çalışmalar sürüyor
Gebze'nin yeni futbol sahası için çalışmalar sürüyor
Gebze'nin yeni futbol sahası için çalışmalar sürüyor
Gebze'nin yeni futbol sahası için çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:53:30. #1.15#
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