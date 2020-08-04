Gebze'nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
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Gebze'nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze'de hizmete aldığı 502 araç kapasiteli Gebze Katlı Otoparkı, vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Gebze'nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
04.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze'de hizmete aldığı 502 araç kapasiteli Gebze Katlı Otoparkı, vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 502 araç kapasiteli Gebze Katlı Otoparkı vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Günün her saati hizmet sağlayan otopark vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Plaka okuma sistemi, elektrikli otomobil şarj ünitesi, engelli park alanı, toplamda 50 kamera ile saniye saniye gözetlenen akıllı otopark Gebze'nin merkezinde bulunuyor. Vatandaşlara hizmet etmeye devam eden otoparkta elektrikli otomobiller için şarj ünitelerinin montajı da tamamlandı.

Otoparkın sağ ve solunda bulunan 2 farklı asansörle vatandaşlar otoparkın en üst katına bile rahatlıkla araçlarını bırakabilecek. Son teknoloji ile yapılan otopark ile vatandaşların her katta rahatlıkla araçlarını park edeceği bir tesis haline gelen Gebze otoparkı gün boyunca gözetleniyor. UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan otoparkta abone sistemi de bulunuyor. Abone sistemi ile ödenen ücretler de azalarak vatandaşlar daha da memnun ediliyor. Abone sistemine üye olan vatandaşlar diledikleri zaman araçları ile giriş çıkış yaparak kendi otoparkı gibi sistemden faydalanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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