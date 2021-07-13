Gebze'nin dört bir yanında altyapı çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçesinde birçok noktada altyapı çalışmaları yürütüyor.

Gebze ilçesinde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, ilçenin birçok bölgesinde içme suyu ve kanalizasyon hatları, dere ıslahları, terfi merkezleri ve içme suyu depoları inşa çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin en kaliteli ve sağlıklı içme suyunu abonelerine kesintisiz olarak ulaştıran, "Atık suda Sıfır Kirlilik:Yüzde 100 Arıtma" ilkesi çerçevesinde atık su altyapı hatları ile şehrin dört bir tarafına ağ oluşturan, yüzey sularını toplayarak oluşabilecekbaskınların önüne geçmek için yağmursuyu hatları ve derelerin düzenli akışlarını sağlamak için dere ıslahı çalışmaları yapan KBB İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçesinde birçok noktada çalışmalar gerçekleştiriyor.

BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMA

2021 yılı yatırım programı kapsamında yapılacak çalışmaların ihalelerini gerçekleştirerek çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze İstasyon Mahallesi'nde kanalizasyon hattı, Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde kanalizasyon ve içme suyu hattı, İnönü Mahallesi'nde dere ıslahı, Balçık Mahallesi'nde kanalizasyon terfi merkezi ile Balçık deresi ıslahı ve Balçık'da 5000 metreküp kapasiteli depo ile kırsal mahallelerde foseptik kuyuların inşa çalışmalarını sürdürüyor.

BALÇIK'DA YOĞUN ÇALIŞMALAR

İlçeye bağlı Balçık Mahallesi'nde yoğun çalışmalar yapılıyor. Bölgedeki yüzey sularının düzenli akışını sağlamak için Balçık deresinde ıslah çalışmaları sürdürülüyor. Taş kesit olarak yapılan çalışmalar kapsamında 350 metre dere ıslahı yapıldı. Ayrıca, dere üzerindeki menfezin perdeleri ve döşemesinin betonu döküldü. Balçık Mahallesi'nin yapılacak terfi merkezi ile vana odaları, bölgenin içme suyu ihtiyacını depolamak için yapılan 5000 metreküp kapasiteli deponun beton döküm çalışmaları sürüyor.

İNÖNÜ MAHALLESİNDE DERE ISLAH

İnönü Mahallesi'nde bulunan ve yerleşim alanı içerisinde kalan derenin ıslah çalışmaları sürdürülüyor. Toplam 687 metre uzunluğunda ıslah çalışması yapılacak derenin yol altında kalan kısmında kapalı menfez yapılacak. Islah edilen dere geçtiğimiz yıllarda ıslahı yapılan Çamaşır Deresi'ne bağlantısı sağlanacak. Bu dere ıslahı kapsamında ayrıca çeşitli çaplarda koruge ve betonarme boru kullanılarak 715 metre uzunluğunda kanalizasyon ile 1300 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı da gerçekleştirilecek.

28,5 MİLYON LİRA YATIRIM

Gebze ilçesinde 2021 yılı yatırım planı kapsamında 12,5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı, 4,5 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 2 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 19 km uzunluğunda altyapı hattı, 1,6 kilometre uzunluğunda dere ıslahı ile 4 adet çeşitli kapasitede içme suyu deposu ve 2 adet foseptik kuyu imalatı yapılacak. 2022 yılı içerisinde tamamlanacak yatırımlarının toplam maliyeti, 28,5 milyon lira olacak.

Kaynak: Bültenler